Пермь, 10 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 10 февраля, состоялось судебное заседание, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения в отношении Тимура Б., который обвиняется в массовом убийстве на территории вуза и посягательстве на жизнь полицейского. Под стражей он проведет еще три месяца. Об этом сообщает портал 59.ru.

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Следствие ходатайствовало о продлении ареста, аргументируя требование тем, что преступление совершено с особым цинизмом. Фигуранту громкого уголовного дела грозит пожизненное заключение. Стрелок может скрыться и приставляет опасность для общества.

Стрелок и сторона защиты согласились с требованием следствия. Суд вынес решение о том, что Тимур Б. останется под стражей до 22 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чудовищное преступление совершено 20 сентября 2021 года на территории пермского вуза. Студент расстреливал людей на улице и в университетском корпусе. Жертвами стали шесть человек, десятки получили ранения и травмы.