Москва, 10 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В России после периода восстановления рынка аренды во второй половине 2021 года наступил период стабилизации и даже коррекции цен в отношении наименее привлекательных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в большинстве крупных городов РФ в январе 2022 года средние ставки долгосрочной аренды пошли вниз.

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«Пандемия продолжается, и существенная часть работников всё еще остается на удаленном режиме. Многие вузы также вводят периоды обучения в дистанционном формате или смешанные формы, когда лекции идут в дистанте, а семинары — 2−3 дня в неделю очно. Плюс традиционно в конце зимы — начале весны спрос на аренду снижался по сравнению с концом лета — началом осени, когда появлялись новые арендаторы, — сказала Грызенкова. — Часть предприятий сократила персонал или обанкротилась, что также снизило спрос на арендное жилье. Есть и эффект, связанный с отсутствием существенного роста доходов потенциальных арендаторов, вынужденных экономить».

Как подчеркнула экономист, на рынок постепенно выходят квартиры, купленные в инвестиционных целях в 2020—2021 годы.

«Поэтому после периода восстановления рынка аренды во второй половине 2021 года наступил период стабилизации и даже коррекции цен в отношении наименее привлекательных объектов. В дальнейшем при условии неухудшения эпидемиологической ситуации можно ожидать стабилизацию цен и начало роста ставок ближе к осени 2022 года. Завершение же пандемии отметится ростом спроса на арендное жилье, но срок этого завершения неизвестен пока даже самим инфекционистам», — подытожила Грызенкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год цены на аренду жилья в крупных городах России выросли почти на треть (31%).