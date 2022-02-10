Санкт-Петербург, 10 февраля 2022, 12:57 — REGNUM Две школы на юге Санкт-Петербурга эвакуировали из-за звонков злоумышленников о «минировании» учебных заведений, сообщают 10 февраля в социальных сетях очевидцы.
Так, эвакуация учащихся на улицу была проведена в школе №547 в ЖК «Балтийская Жемчужина» в Красносельском районе.
«Сообщается, что поступил звонок о заминировании. Сейчас взрывотехники обследуют здание», — сообщает очевидец.
Аналогичная ситуация наблюдается на Будапештской улице в школе №318.
Отметим, до 13 февраля для учащихся 7−11 классов петербургских школ действует ограничения из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Школьники средних и старших классов переведены на дистанционное обучение.