Лима, , 12:48 — REGNUM Новый кабинет министров Перу «открыт для диалога» и «не стремится к конфронтации». Об этом по итогам первого заседания кабмина заявил новый премьер-министр Перу Анибаль Торрес, сообщает агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас нет желания противостоять кому-либо. Нас будут провоцировать, но на этом все и прекратится, потому что мы не будем отвечать», — сказал Торрес.

По его словам, политика администрации президента страны Педро Кастильо — это «свободный рынок, но с участием государства для контроля над монополиями».

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