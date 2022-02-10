Лима, 10 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Новый кабинет министров Перу «открыт для диалога» и «не стремится к конфронтации». Об этом по итогам первого заседания кабмина заявил новый премьер-министр Перу Анибаль Торрес, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«У нас нет желания противостоять кому-либо. Нас будут провоцировать, но на этом все и прекратится, потому что мы не будем отвечать», — сказал Торрес.

По его словам, политика администрации президента страны Педро Кастильо — это «свободный рынок, но с участием государства для контроля над монополиями».