Москва, , 12:48 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая находится с визитом в Москве, 10 февраля возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Александровский сад глава британского внешнеполитического ведомства приехала на автомобиле из Московского государственного университета, где она провела встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На церемонии главу Форин-офиса сопровождала посол Соединённого Королевства в Москве Дебора Броннерт. Отдав дань памяти павшим воинам минутой молчания и возложив цветы к памятнику, министр направилась в Дом приёмов МИД России, где у нее запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 февраля проведёт встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Со сообщению пресс-служба британского внешнеполитического ведомства, в ходе первого за четыре года визита в РФ главы МИД Британии, Трасс призовёт Кремль к деэскалации и прекращению агрессии против Украины.

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Также она намерена рассказать российскому министру о вреде, который якобы планирующееся «вторжение» России на Украину нанесёт рядовым российским гражданам, а также об ущерб экономике страны в случае введения Западом новых жёстких антироссийских санкций.