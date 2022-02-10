Таллин, 10 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Трудоустройство

Испытывающие острую нехватку квалифицированной рабочей силы предприятия Эстонии получат послабления требований по условиям найма иностранных работников. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страныERR.

Соответствующая договоренность достигнута между Министерством экономики и коммуникаций и Министерством внутренних дел Эстонии. Поправки планируется внести в закон об иностранцах.

Первая поправка касается коэффициента минимума заработной платы для высококвалифицированных работников из третьих стран. Вместо двойной платы иностранному специалисту со следующего года нужно будет платить полторы средних зарплаты.

«Это изменение поможет всем секторам, где есть дефицит компетентной рабочей силы. Мы говорим об инженерах в сфере промышленности и энергетики, а также финансового сектора. Это изменение поможет всем фирмам, которые не могут найти людей такой квалификации в Эстонии», — прокомментировал договоренность министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.

Кроме того, действие долгосрочной рабочей визы планируется продлить с одного года до трех. Решение признано важным для крупных производственных компаний. Например, таких как ABB, где большинство приезжих рабочих — граждане Украины, Белоруссии и России.

Последнее изменениев законе упростит привлечение иностранцев в технологические компании при условии, что оборотэтих фирмза последние три года вырос как минимум на 20%.