Джакарта, , 12:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли в президентском дворце в Джакарте 10 февраля 2022 года, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая оборонное сотрудничество между двумя странами.

Кроме того, президент надеется, что переговоры о всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом могут продвинуться под председательством Франции в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Франция договорились о сотрудничестве в области разработки подводных лодок и приобретения спутников.

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