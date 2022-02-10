Каир, 10 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Каире прошла встреча главы Центрального командования армии США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи и министра обороны Египта Мохаммеда Заки. Об этом 10 февраля сообщает Masry-al-Youm.

Египет армия

По данным журналистов, в ходе переговоров были подняты темы сотрудничества между Египтом и США в военной сфере, а также вопросы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Генерал Маккензи подчеркнул стремление своей страны поддерживать отношения стратегического партнерства и постоянную координацию между двумя странами, выразив надежду США, на увеличение количества совместных учений с целью обмена опытом. Мы также намерены максимизировать возможности сотрудничества в различных военных областях между вооруженными силами и обучения кадров», — сообщили в пресс-службе минобороны Египта.