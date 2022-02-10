Курск, , 12:45 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 125 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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10 февраля зарегистрировано 847 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 94 тыс. 110 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 83 тыс. 623 пациента, в том числе 246 — за последние сутки.

Всего скончались 2219 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.