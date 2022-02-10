Пенза, , 12:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Пензенской области выявили 2037 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 158 пациентов. В стационары госпитализировали 208 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 10 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 121 456 случаев. Выздоровели 97 626 пациентов, скончались 4974 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 14 февраля отменяются ограничения на посещение детьми секций, кружков, культурных и спортивных учреждений.

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