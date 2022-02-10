Новосибирск, , 12:45 — REGNUM Новосибирский суд продлил меру пресечения в отношении бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продлен срок содержания под стражей в отношении Бушмакина О.В. на три месяца 11 суток, а всего до пяти месяцев 11 суток, то есть до 21 мая 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», — уточнили в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска было возбуждено уголовное дело. Олег Бушмакин подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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