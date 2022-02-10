Москва, 10 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Джо Байден и его заявления являются сильным раздражающим фактором для Германии. Об этом 10 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Невероятная наглость Джо Байдена — это сильный раздражающий фактор для немцев», — заявил эксперт.

Олаф Шольц и многие в его команде понимают свое место в западной коалиции, знают, что они находятся в подчиненном положении, уверен политолог. Но, по мнению Борисова, Германия — это ключевая страна Европы, полноценный и полноправный союзник США и НАТО. Поэтому немцы справедливо рассчитывают на уважение в западном тандеме и не допустят того, чтобы «о них демонстративно вытирали ноги».

Напомним, что в Вашингтоне ранее прошли переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом. Комментируя итоговую пресс-конференцию, журналисты британского издания Telegraph отметили резко негативную реакцию немецкого канцлера на риторику американского президента.