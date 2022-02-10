Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM За последние сутки петербургские больницы, осуществляющие лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, поступило 780 пациентов, это на 21 человека больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 10 февраля в городском оперштабе. Напомним, сутками ранее наблюдался 30%-ный рост новых пациентов.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в стационарах Петербурга от ковида лечатся 8600 пациентов (+77 к уровню предыдущих суток). За минувшие сутки выписан по выздоровлению из стационаров 831 человек (+12). В реанимации находятся 650 пациентов (+11), к аппаратам ИВЛ подключены 327 больных (+2).

На 10 февраля в Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 34,19%, относительно норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходят 161 818 человек, за сутки пациентов на таком лечении стало больше на 1708 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге уменьшился за сутки на 0,02 ед. и составляет сегодня 0,76 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 21 644 новых случая заражения коронавирусом (+2000 к цифре предыдущих суток). Выздоровели 15 215 человек (+3937), умерли 58 человек (-2).

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