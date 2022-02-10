Махачкала, 10 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Дагестане из всех проверенных в 2021 году предприятий бизнеса почти половина работает без регистрации. Такие данные привело сетевое издание «Мирмол».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

«Всего в 2021 году налоговые инспекторы Дагестана проверили деятельность более 14 тыс. предпринимателей. Как показали итоги проверки, 46,3% от общего числа проверенных осуществляли деятельность без надлежащей государственной регистрации», — приводит портал данные регионального управления ФНС.

По итогам проверок были выведены «из тени» и поставлены на налоговый учет 963 предприятия бизнеса, из них — 227 на рынках и 49 — в сфере общепита.

Ранее УФНС сообщила о том, что по итогам 2021 года в Дагестане бизнес-структуры были оштрафованы за отсутствие контрольно-кассовой техники на 23 млн рублей.