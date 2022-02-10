Москва, 10 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В России большинство мужчин (83%), отслуживших по срочному призыву, считает, что армия не помешала их карьере. Заявили об обратном лишь 9%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Тем, кому служба в армии не помешала, сказали, что «просто начали работать на 1,5 года позже». Те, кто негативно отозвались о срочной службе, пояснили, что потеряли работу, утратили навыки, лишились возможности получить высшее образование, сменили профессию и место жительства.

Тех, чьей карьере служба в армии не помешала, больше всего среди мужчин с доходом свыше 80 тыс. руб. (87%). О том, что служба негативно сказалась на профессиональном развитии, мужчины до 34 лет говорят чаще, чем старшее поколение — 16% против 8%.

Опрос проведён 1—4 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, среди отслуживших или военнослужащих — 80%

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