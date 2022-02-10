Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году забраковано и снято с реализации 816 партий продовольственных товаров общим объемом 5958,8 кг, в том числе импортируемой — 17 партий объемом 360,4 кг. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Овощи (сс)Simm

Проверки проводились с целью недопущения на прилавки торговых объектов некачественной и опасной пищевой продукции. В структуре забракованной продукции лидирует плодоовощная — 314 партий (38,4%) от общего объема. С реализации снято 3549,9 кг овощей сомнительного качества.

Основными причинами забраковки продовольственного сырья и пищевых продуктов стали несоблюдение сроков годности и условий хранения; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность; несоответствие требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.