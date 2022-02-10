Москва, 10 февраля 2022, 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.
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