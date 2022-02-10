Москва, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тыс. военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности», — сказала она на встрече с главой МИД России Сергеев Лавровым в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.

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