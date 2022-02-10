Москва, , 12:38 — REGNUM В Москве результаты экспресс-тестов включат в ежедневную статистику заражений коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщили в столичном оперштабе.

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В штабе пояснили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции» были внесены изменения, вступившие в силу с 6 февраля.

Теперь к учёту заболеваемости по результатам ПЦР-тестов принимаются результаты исследований в поликлиниках на наличие антигена к возбудителю, также известные как экспресс-тесты. Необходимости дожидаться результатов ПЦР-теста, подтверждающего заражение, больше нет.

Отмечается, что по прежней методике в столице фиксировалось бы снижение прироста заражений. При этом подчёркивается, что после изменений алгоритм самого лечения меняться не будет.