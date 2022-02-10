Душанбе, , 12:38 — REGNUM В Таджикистане будут настаивать до конца, чтобы цены на авиабилеты в Россию были в пределах затрат, которые несутся на данных маршрутах. Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода журналистам.

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«Агентство гражданской авиации, как уполномоченный орган государственной власти контролирующий сферу гражданской авиации в этом вопросе не будет стоять в стороне», — сказал Субхонзода, слова которого цитирует «Азия Плюс».

Чиновник отметил, что «в этом плане ведется работа, и уже есть результаты, цены на авиабилеты снижаются».

«Авиаперевозчики предупреждены официально чтобы они не повышали цены. Мы в обязательном порядке будем защищать права наших пассажиров», — сказал Субхонзода.

По его словам, авиакомпаниям выслали уведомления, что «цена на авиабилеты (в Россию) туда-обратно на регулярные рейсы не должна превышать 500 долларов».