В Таджикистане намерены снизить цены на авиабилеты в РФ
Душанбе, 10 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Таджикистане будут настаивать до конца, чтобы цены на авиабилеты в Россию были в пределах затрат, которые несутся на данных маршрутах. Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода журналистам.
«Агентство гражданской авиации, как уполномоченный орган государственной власти контролирующий сферу гражданской авиации в этом вопросе не будет стоять в стороне», — сказал Субхонзода, слова которого цитирует «Азия Плюс».
Чиновник отметил, что «в этом плане ведется работа, и уже есть результаты, цены на авиабилеты снижаются».
«Авиаперевозчики предупреждены официально чтобы они не повышали цены. Мы в обязательном порядке будем защищать права наших пассажиров», — сказал Субхонзода.
По его словам, авиакомпаниям выслали уведомления, что «цена на авиабилеты (в Россию) туда-обратно на регулярные рейсы не должна превышать 500 долларов».