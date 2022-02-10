Париж, , 12:48 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон через откровенные и твёрдые дискуссии вышли на диалог по ситуации с Украиной. Об этом французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил 10 февраля в эфире радиостанции France Inter.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Он подчеркнул важность состоявшегося диалога, а также отметил, что переговоры президентов были долгими и проходили «в откровенном ключе и с большой твёрдостью».

«Дискуссии позволили лидерам инициировать диалог, представив позиции по основным вопросам. Теперь все эти темы — на столе переговоров», — сказал Ле Дриан.

Позиция Франции основана на ряде критериев. Это твёрдость, солидарность с Украиной, но также твёрдый и требовательный диалог с Москвой. Риска конфронтации вокруг Украины нужно избежать, с Россией — одним из соседних государств — нужно разговаривать, добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Путин и Макрон вели переговоры с Москве более пяти часов. На следующий день французский лидер направился в Киев.

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