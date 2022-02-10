Москва, , 12:37 — REGNUM Превышение планового показателя нацпроекта по занятости в малом и среднем бизнесе в 2021 году обеспечили все регионы. Это отметил первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов во время обсуждения с главами регионов промежуточных итогов реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. При установленном в нацпроекте показателе — 25 млн 650 тыс. человек к 2030 году, по итогам девяти месяцев 2021 года их число уже достигло 25 млн 190 тыс.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Это перевыполнение идет за счет роста числа самозанятых. Если самозанятых исключить, то мы увидим, что есть регионы, которые перевыполнили цель на 2021 год на 5−6%, но есть и регионы, которые не достигли и плановой численности занятых, — отметил Андрей Белоусов, — Надо проанализировать эту ситуацию и понять, какие дополнительные меры на уровне регионов нужно принять, чтобы из этой ситуации выйти».

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова в свою очередь сообщила, что в 2021 году число ИП выросло до 3 млн 450 тыс. единиц.

«Это на 180 тыс. больше, чем в третьем квартале прошлого года. Увеличилось и количество самозанятых до 2,97 млн человек», — отметила она.

Из числа регионов, которые продемонстрировали хорошие результаты по реализации нацпроекта, Андрей Белоусов выделил Санкт-Петербург, который превысил плановый показатель по численности занятых в секторе МСП на 10,4%.

«В Санкт-Петербурге достигнут очень хороший результат. И реализован целый ряд практик, которые есть в регионе: это и цифровизация доступа к услугам и мерам финансовой поддержки, и создание акселератора с выводом на маркетплейсы, и самообследование, реализованное совместно с органами прокуратуры. Это нужно внимательно рассмотреть и подумать о возможности масштабирования на другие регионы», — сказал первый вице-премьер.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в настоящее время малый и средний бизнес обеспечивает почти 34% доходов городского бюджета, в этой сфере трудится 54% всех занятых в городской экономике.

Для контроля ситуации с развитием малого и среднего предпринимательства в каждом конкретном регионе будет создан специальный рейтинг. Он, по словам Андрея Белоусова, станет рабочим инструментом для отслеживания отдельных мер поддержки и регионов в общей картине. «Нужно понимать, в каких регионах есть лучшие практики и каков потенциал для их внедрения в других территориях», — подчеркнул первый вице-премьер и дал поручение Минэкономразвития в течение двух недель обсудить методику формирования списка, его ключевые показатели с регионами и на профильной комиссии Госсовета.

По словам Татьяны Илюшниковой, в рейтинге все регионы предлагается разделить на три группы с учетом социально-экономических и территориальных особенностей. Внутри каждой из них будет применяться универсальный набор показателей.

«Например, доля вновь созданных субъектов МСП, количество субъектов МСП на 1 тыс. человек, количество занятых, кассовая дисциплина, достижение результатов нацпроекта и другие», — пояснила она.

Андрей Белоусов также обратил внимание на проблему отмены в регионах льгот на техническое присоединение малых и средних предприятий к электросетям мощностью ниже 150 кВт. По его словам, это решение бьет по малому бизнесу.

«По оценкам Минэнерго, средняя стоимость подключения может вырасти почти в 10 раз — с 50−60 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Поэтому сейчас нужно выработать меры, которые помогут уравновесить возможные негативные эффекты для бизнеса», — подчеркнул он, поручив главам регионов в течение двух недель представить предложения по мерам поддержки для обеспечения техприсоединения к электросетям.