Белоусов обсудил с главами регионов реализацию нацпроекта по поддержке МСП
Москва, 10 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Превышение планового показателя нацпроекта по занятости в малом и среднем бизнесе в 2021 году обеспечили все регионы. Это отметил первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов во время обсуждения с главами регионов промежуточных итогов реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. При установленном в нацпроекте показателе — 25 млн 650 тыс. человек к 2030 году, по итогам девяти месяцев 2021 года их число уже достигло 25 млн 190 тыс.
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова в свою очередь сообщила, что в 2021 году число ИП выросло до 3 млн 450 тыс. единиц.
Из числа регионов, которые продемонстрировали хорошие результаты по реализации нацпроекта, Андрей Белоусов выделил Санкт-Петербург, который превысил плановый показатель по численности занятых в секторе МСП на 10,4%.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в настоящее время малый и средний бизнес обеспечивает почти 34% доходов городского бюджета, в этой сфере трудится 54% всех занятых в городской экономике.
Для контроля ситуации с развитием малого и среднего предпринимательства в каждом конкретном регионе будет создан специальный рейтинг. Он, по словам Андрея Белоусова, станет рабочим инструментом для отслеживания отдельных мер поддержки и регионов в общей картине. «Нужно понимать, в каких регионах есть лучшие практики и каков потенциал для их внедрения в других территориях», — подчеркнул первый вице-премьер и дал поручение Минэкономразвития в течение двух недель обсудить методику формирования списка, его ключевые показатели с регионами и на профильной комиссии Госсовета.
По словам Татьяны Илюшниковой, в рейтинге все регионы предлагается разделить на три группы с учетом социально-экономических и территориальных особенностей. Внутри каждой из них будет применяться универсальный набор показателей.
Андрей Белоусов также обратил внимание на проблему отмены в регионах льгот на техническое присоединение малых и средних предприятий к электросетям мощностью ниже 150 кВт. По его словам, это решение бьет по малому бизнесу.