Кемерово, , 12:36 — REGNUM В Кемеровской области на Аллее шахтерской славы в посёлке Грамотеино установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

Решение принято сегодня, 10 февраля, во время встречи губернатора Сергея Цивилёва с родными погибших.

«В результате обсуждений и голосования выбран вариант мемориала из двух фигур и вертикальной плиты с именами погибших», — говорится в официальном сообщении.

Памятник планируют установить ко Дню шахтёра.

Напомним, что в ноябре 2021 года на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.