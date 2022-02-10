Ковров, Владимирская область, 10 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области вынесен приговор по уголовному делу о взрыве на Октябрьском рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.

Борис Кустодиев. На базаре. 1902

1 ноября 2020 года мужчина принёс ручную гранату РГТ со средством взрывания на Октябрьский рынок, чтобы выяснить отношения с бывшей сожительницей. Он выдернул предохранительную чеку и привел гранату в боевую готовность. Другой мужчина пытался его обезвредить, они начали бороться и упали на пол. После этого произошёл взрыв.

Пострадал мужчина, пытавшийся обезвредить нападавшего, а также находившаяся в соседней торговой секции женщина. Как уже сообщало ИА REGNUM, сам злоумышленник в результате взрыва лишился руки.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, общеопасным способом» и «Незаконные хранение, перевозка взрывного устройства».

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина нашёл осколочную ручную гранату на придомовом участке в деревне Карики Ковровского района. Не сообщив о находке в правоохранительные органы, он организовал на участке тайник и хранил гранату там. В сентябре 2020 года он перевёз её в новый тайник в селе Клязьминский городок Ковровского района.

Вину обвиняемый не признал. Он заявил, что хотел только напугать бывшую сожительницу и не знал, что граната является боевой. Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в пять тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1,5 года.