Суземский район, Брянская область, 10 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Единственная коренная жительница осталась в заповедной деревне Чухраи в Суземском районе Брянской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревня

Об этом в социальных сетях сообщила местная жительница Ирина Птицына, основатель Дома-музея народного быта в деревне. По словам женщины, в декабре 2021 года — феврале 2022 года ушли из жизни двое старожилов деревни. По данным газеты «Рассвет 32», скончались они после заражения коронавирусом. В деревне осталась одна коренная жительница Антонина Балахонова и пять приезжих.

Малодоступная деревня Чухраи расположена в окружении болот на территории заповедника «Брянский лес».