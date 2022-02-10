Дамаск, 10 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Сирия может использовать все законные средства для ответа на израильские удары по территории страны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики, передаёт агентство SANA.

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«Агрессия является двойным нарушением международного права, принципов и резолюций ООН, касающихся Ливана и Сирии, в частности резолюции Совета Безопасности ООН № 350 от 1974 года о разъединении сил», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что «Сирия решительно осудила трусливые нападения Израиля на сирийские территории со стороны столицы Ливана Бейрута и со стороны оккупированных сирийских Голан, в результате которых погибли и получили ранения сирийские солдаты и был нанесён материальный ущерб».

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«Сирийское правительство предупреждает правителей израильского образования от продолжения неоднократных, вопиющих преступных нарушений и атак и угрозе этого для стабильности региона и мировой безопасности», — отмечено в заявлении.

В МИД заявили, что полная ответственность за серьёзные последствия продолжения подобных преступлений «ляжет на плечи тех, кто за ними стоит».

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате ракетного удара Израиля по Сирии в ночь на 9 февраля погиб один сирийский военнослужащий и ещё пятеро пострадали. Помимо этого, несколько ракет упали на жилые кварталы в районе Кудсайя, из-за чего были разрушены как минимум два здания, а около 20 строений получили существенные повреждения.

Израиль подтвердил факт ракетной атаки, но с поправкой, что первую ракету выпустил Дамаск. По версии армии Израиля, ракетный удар был нанесён «в ответ на зенитную ракету, выпущенную Сирией».