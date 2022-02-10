Триполи, 10 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Глава международно-признанного правительства Ливии Абдель Хамид Дабайба пережил покушение на жизнь после того, как неизвестные обстреляли его автомобиль в столице страны Триполи. Об этом сообщает Al-Akhbar.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, покушение произошло утром в четверг, 10 февраля. Накануне покушения Дабайба посетил митинг своих сторонников, выступающих против избрания нового правительства страны. В результате нападения никто не пострадал.

Ранее Дабайба выступил против сессии Палаты представителей (Парламента) Ливии, которая намерена сместить его с должности и избрать нового премьер-министра.

По данным местных СМИ, за нападением могут стоять сторонники спикера парламента Ливии Акилы Салеха.