София, 10 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На территории, прилегающей к Софийской теплоэлектростанции на окраине столицы Болгарии, возник крупный пожар. Об этом 10 февраля сообщает болгарская газета «24 часа».

Pixabay.com Пожар

Согласно официальной информации, инцидент произошел в ночь на 10 января. Возгорание было замечено в бывших казармах, используемых как подсобные помещения ТЭС.

Огонь быстро распространился на несколько помещений.

Жертв и пострадавших нет. Строениям причинен значительный ущерб. Ведется следствие.