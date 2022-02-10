В Болгарии произошел крупный пожар в районе Софийской ТЭС
София, 10 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На территории, прилегающей к Софийской теплоэлектростанции на окраине столицы Болгарии, возник крупный пожар. Об этом 10 февраля сообщает болгарская газета «24 часа».
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Пожар
Согласно официальной информации, инцидент произошел в ночь на 10 января. Возгорание было замечено в бывших казармах, используемых как подсобные помещения ТЭС.
Огонь быстро распространился на несколько помещений.
Жертв и пострадавших нет. Строениям причинен значительный ущерб. Ведется следствие.