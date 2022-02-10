Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовском областном суде огласили показания потерпевших по уголовному делу о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В суде выступила Клавдия Ивановна Сюсюкина, пережившая ужасы оккупации и немецкого концлагеря.

Узники фашизма

В годы войны Клавдия Мещерякова (девичья фамилия) жила на улице Ботанической (ныне улица Щербакова) в районе 2-го посёлка Орджоникидзе. Она помнит, как в период первой оккупации Ростова-на-Дону неподалёку от её дома располагался лес, куда уносили убитых и раненых. Вместе с подругой они искали оставшихся в живых солдат, носили им воду.

«Моя подружка одного раненого молодого человека нашла и к себе домой повела. Он еле шёл, но кто-то узнал об этом, и фашисты убили её и раненого убили. Расстреляли их», — поделилась воспоминаниями Клавдия Ивановна.

Она помнит, как на улице Ульяновской в районе школы пять мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет раненых бойцов на чердак уводили. Узнав об этом, фашисты вывели всех из домов, увидели на чердаке солдат, начали их сбрасывать и убивать. Мальчики под угрозой убийства сознались в том, что помогли бойцам, и тут же были расстреляны нацистами.

«Я хочу сказать, что геноцид и в Германии был. Меня увезли под угрозой расстрела 8 октября в Германию. <…> Нас привезли в Мюнхен. Там был концлагерь. Дали мне номер 4223 и [табличку] повесили, что мы русские, с нами можно всё, что хочешь делать. В 44-м году, когда наши войска уже подошли к Германии, американцы начали бомбить Мюнхен, и лагерь наш деревянный сгорел. Нас переправили в хутор, я сделала там два побега. Один раз убежала, но меня поймали, посадили в цементный мешок, и я просидела там пять дней без еды и воды. У меня остались два шрама, били каким-то гвоздём. Второй раз убежала, и меня посадили на пять месяцев в тюрьму — с декабря 44-го по 1 мая 45-го», — вспоминает Клавдия Сюсюкина.

ИА REGNUM напоминает, что жертвами нацистов в период оккупации Ростовской области стали не менее 125 тыс. мирных граждан и военнослужащих. Об этом в ходе судебного заседания по уголовному делу о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.

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