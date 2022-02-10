Ташкент, 10 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 10 февраля в рамках визита в Самаркандскую область представили новые проекты, планируемые к реализации в регионе. Об этом сообщает Газета.уз.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Глава государства сообщил журналистам, что в Ташкент «планируется вернуть трамвай».

»Мы хотим вернуть трамвай в Ташкент, — сказал Мирзиёев. — По этому поводу очень много писем и обращений от граждан».

Напомним, общественность и СМИ не раз обращали внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти города назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы (загруженность дорог и образование заторов) планировали путём расширения дорог, строительства новых развязок и линий метрополитена.