Нью-Дели, 10 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Угрозы США ввести санкции против Индии за закупки российских ракетных систем С-400 никак не отразились на сотрудничестве Нью-Дели и Москвы, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

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Он отметил, что пока такие угрозы на Индию никак не повлияли, и, вероятно, не повлияют в будущем. Соглашение о поставках С-400 касается только двух стран, России и Индии, и никого больше.

«Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он добавил, что индийские власти не раз подчёркивали соответствие сделки по С-400 интересам национальной безопасности. Кроме того, в Нью-Дели негативно относятся к внешним попыткам повлиять на свою политику.

Как сообщало ИА REGNUM, США не раз угрожали Индии санкциями после подписания договора на поставки С-400. Несмотря на это Индия приступила к развёртыванию первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

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