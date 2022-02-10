В России задержали 14 человек по делу о массовом «минировании»
Москва, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В ряде регионах России за массовое «минирование» объектов в стране и в сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ. Об этом 10 февраля сообщили в Федеральной службе безопасности.
По данным ведомства, гражданин Украины 2003 года рождения является уроженцем Волынской области.
Уточняется, что в ряде регионов РФ уже задержаны 14 участников соответствующих сообществ. Против них возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах.
Напомним, ранее в ФСБ заявили, что у задержанного в Екатеринбурге за ложные минирования объектов 14-летнего школьника был зарубежный куратор, обучавший его рассылке сообщений с использованием анонимайзеров. И после каждой рассылки юноша отправлял отчёт своему наставнику.
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