Красногорск, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 950 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 10 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 986 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 7842 человека выздоровели после COVID-19.