Рим, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-конференция на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа», которая прошла 9 февраля в парламенте Италии, была личной инициативой депутата Маттео Даль’Оссо. Об этом говорится в заявлении вице-председателя партии «Вперед, Италия» (Forza Italia), главы отдела партии по внешним связям Валентино Валентини, опубликованном на сайте политического объединения.

Флаг Италии

Он подчеркнул, что такая политика Даль’Оссо не отражает официальную позицию Рима.

«Мы твёрдо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и не признаём ни де-факто власти регионов Южной Осетии и Абхазии», — говорится в заявлении.

Валентини добавил, что партия также не считает нужным иметь связи с представителями данных республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-конференции, которая прошла в парламенте Италии, в режиме онлайн принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. Он указал на то, что Абхазия имеет многовековую историю собственной государственности, кроме того, народ республики отстоял независимость в войне с Грузией. Бжания также назвал «переломным моментом» для Абхазии признание её независимости Россией.