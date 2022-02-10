Ульяновск, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских считает, что нужно лишать лицензии управляющие компании, которые получили предостережения и всё равно не справляются с обязанностями, «нечего с ними нянчиться». В частности, это касается уборки снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по развитию региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

На заседании обсудили очистку от снега и наледи внутриквартальных дорог, дворов, тротуаров, остановочных павильонов, подъездов к социально значимым объектам. В ходе обсуждения губернатор отметил, что вопрос нужно решать комплексно, обратив внимание на то, что в ряде районов есть «брошенные многоквартирные дома, которыми тоже нужно заниматься».

«Если управляющая компания не справляется, процедуру по лишению её лицензии не нужно затягивать. Предупреждения были вынесены, не справляются — передали другой компании, которая нормально работает. Нечего с ними нянчиться, у нас жители страдают», — заявил Алексей Русских.

Он также считает, что вопрос с обеспечением проезда спецтехники к мусорным контейнерам нужно решать не штрафными санкциями, а «выписывать предписания и лишать лицензии, потому что некоторые управляющие компании просто обнаглели».

По данным властей, в настоящее время в Ульяновской области принято решение об исключении 54 многоквартирных домов из реестра лицензий. Ранее после проверки жалоб на неубранные от снега территории составлено 18 протоколов об административном правонарушении, одной управляющей компании объявлено предупреждение.

Власти отмечают, что на 1 января 2022 года на территории муниципальных образований Ульяновской области размещено 10 486 мест накопления ТКО, из них обустроено 4677 контейнерных площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Майна Ульяновской области после вмешательства прокуратуры организована очистка от снега дорог и территорий других общественных пространств. В отношении должностного лица предприятия, ответственного за данные работы, заведено административное дело.