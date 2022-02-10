Москва, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост востребованности кредитных карт связан в числе прочего с отсутствием реальных доходов населения и продолжающимся ростом цен на товары и услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля завил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные о том, что количество заявок жителей РФ на кредитные карты в январе 2022 года выросло больше чем в два раза.

Maxpayne473 Кредитны карты Visa и Mastercard

«Рост востребованности кредитных карт связан с несколькими факторами. Среди них отсутствие роста доходов населения при подорожании товаров и услуг, потребительские установки у значительной части молодежи, активная реклама банков, доходящая в ряде случаев до навязчивого обзвона потенциальных потребителей, и разъяснения привлекательности льготного периода и его приличная продолжительность, — сказал Цыганов. — Ориентированы эти маркетинговые акции на молодую аудиторию, новую для банков, восприимчивую к нововведениям и представляющую интерес как потребители банковских услуг. Таким образом, банки расширяют круг своих потребителей и потом смогут реализовывать дополнительные продукты и организовать кросс-продажи страхования, услуг паевых фондов и прочее».

Как полагает экономист, спрос будет расти, пока сказывается эффект начала работы с новой аудиторией в части кредитных карт.

«Но в дальнейшем наступит насыщение и даже спад, если выяснится, что кредитная карта может привести потребителя к существенным расходам на обслуживание и уплату процентов по кредитам после завершения льготного периода», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки стали активнее привлекать граждан РФ к покупке кредитных карточных продуктов.