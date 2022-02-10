Кемерово, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области ночью 11 февраля ожидается минимальная температура воздуха −30…−35 °С. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

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«Переменная облачность, без осадков, местами изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Ночью −22…−27 °С, местами до — 35 °C. Днём −15…−20 °С, местами −7…−12 °С», — говорится в прогнозе.

В Кемерове ночью 11 февраля прогнозируется −25…−27 °С, днём 16…-18 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режим «чёрного неба» вновь продлили в кузбасских городах.