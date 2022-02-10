Владикавказ, , 13:02 — REGNUM Власти Северной Осетии окажут помощь жительнице республики Марине Дучко, пострадавшей во время теракта в бесланской школе №1. Женщине выделят почти 2 млн рублей на лечение в Греции.

Жертвы нападения на школу в Беслане aaron bird

«В соответствии с распоряжением правительства РСО-Алания Марине Дучко будет оказана материальная помощь в размере 1 млн 987 тыс. рублей из резервного фонда главы РСО-Алания. Средства будут перечислены на расчетный счет пострадавшей в самое ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Марина Дучко — одна из жертв теракта в Беслане в 2004 году. В настоящее время она проходит лечение в одной из клиник в Греции. Материальная помощь женщине предоставлялась на реабилитацию и лечение и ранее, в том числе 4 млн рублей в 2021 году, по 2 млн рублей в октябре 2021 года и в январе 2022 года, сообщила вице-премьер Лариса Туганова.

Ранее с региональном сегменте соцсетей появилась информация, что Марине требуется помощь после неудачной операции, для оплаты лечения за рубежом она вынуждена продавать свой дом.

Напомним, в результате теракта в школе №1 города Беслана погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Ранения различной степени тяжести получили 728 бесланцев и 55 силовиков.