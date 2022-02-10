Зеленодольск, Татарстан, 10 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В городе Зеленодольске водитель автомобиля «Форд» при движении задним ходом совершил наезд на 77-летнюю местную жительницу, стоявшую сзади машины. В результате пенсионерку с множественными ушибами госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел 9 февраля примерно в 13:20 (мск) во дворе по улице Засорина. Водительский стаж 64-летнего мужчины равен 22 годам. В течение двух лет за нарушения правил дорожного движения он был оштрафован пять раз.

В СМИ сообщается, что водитель дважды переехал женщину.

ИА REGNUM напоминает, 9 февраля на 67-м километре автодороги «Казань — Шемордан» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

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