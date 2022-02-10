Москва, 10 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Компания «Металлоинвест» и Лебединский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК) в опубликованном сегодня, 10 февраля, совместном заявлении обвинили экс-миноритариев в вымогательстве, угрозах и шантаже, манипуляции общественным мнением действиях.

Расплавленный металл

История началась в 2006 году, когда ЗАО «Газметалл» (ныне — «Металлоинвест») решило консолидировать активы для создания крупнейшего горнодобывающего холдинга. В том же году ЛГОК предложил выкупить чуть более полпроцента акций у миноритариев предприятия — преимущественно бывших и действующих сотрудников комбината.

В сентябре 2007 года состоялся выкуп ценных бумаг по 8015,19 р за акцию, что значительно превышало оценку независимого оценщика, определившего стоимость акции в 5383,29 р. Ведущий финансовый портал «Финам» предполагал, что цена выкупа превышает рыночные котировки и значительно выше стоимости, определенной по среднеотраслевым финансовым коэффициентам, — 127 долларов за акцию.

В 2008 году, вслед за ростом мировых цен на железную руду, увеличилась и капитализация добывающих компаний. Тогда же несколько экс-миноритариев ЛГОК обратились в суд с иском о возмещении упущенной выгоды. По мнению истцов, капитализация комбината выросла, и сделка должна была быть отменена.

Первый иск был отклонен судом, и в 2009 году последовал второй. На этот раз экс-миноритарии пытались обязать «Металлоинвест» выкупить акции по более высокой цене. И снова безрезультатно. Группа бывших акционеров пыталась убедить суд, что выкуп акций был произведен по заниженной цене. Они заказали новый отчет, согласно которому стоимость одной ценной бумаги ЛГОК на момент выкупа составляла 23 477,66 рублей, а сам комбинат стоил 17,4 млрд долларов. При этом Forbes оценил все состояние основного акционера «Газметалла» Алишера Усманова в этом году в 5,6 млрд долларов. Всего в 2008 — 2013 годах по искам миноритариев состоялось не менее 16 судебных разбирательств в судах вплоть до Высшего арбитражного суда РФ. Суды всех инстанций встали на сторону «Металлоинвеста».

Группа экс-миноритариев, несмотря на годы безуспешных судов, избрала новую стратегию, сфокусировавшись, если судить по заявлению «Металлоинвеста» и Лебединского ГОКа, на «шантаже» и «угрозах». Компании сообщили, что «подвергаются хорошо организованным незаконным атакам небольшой группы бывших акционеров, которые инициируют клеветнические публикации СМИ, пишут ложные доносы правоохранителям и органам госвласти РФ, выдвигают заведомо недостоверные обвинения в экономических преступлениях спекулируют на угрозах обращений в зарубежные правоохранительные органы и суды».

«Стремясь к незаконному обогащению за счет Лебединского ГОКа и компании «Металлоинвест», указанная группа лиц безосновательно подвергает сомнению многочисленные решения российских судов разных инстанций о законности выкупа акций Лебединского ГОКа в 2007 году и обвиняет руководство компании «Металлоинвест» в совершении противоправных действий», — сказано в заявлении.

Как подчеркивается в заявлении «Металлоинвест» и Лебединского ГОК, выкуп акций был произведен в строгом соответствии с законодательством, а саму процедуру неоднократно тщательно проверяли российские суды и подтвердили ее законность. В отношении своих оппонентов компании намерены «предпринять предусмотренные законодательством меры».

«Лебединский ГОК и компания «Металлоинвест» категорически отвергают тактику вымогательства, угроз и шантажа, манипуляции общественным мнением, и предпримут все предусмотренные законом меры для преследования преступников и для защиты законных прав и интересов Лебединского ГОКа, Металлоинвеста, их сотрудников, партнеров и руководства», — говорится в совместном заявлении.