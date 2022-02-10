Самарканд, Узбекистан, 10 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, где осмотрел воздушную гавань города. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Воздушная гавань города реконструируется в рамках проекта стоимостью почти 83 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году была заново отстроена взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение нового терминала, в нем ведутся отделочные работы. Строятся дорожная инфраструктура, автостоянка и осветительная система.

«Имя и деятельность великого ученого Мирзо Улугбека тесно связаны с Самаркандом. Поэтому здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд нашего предка «Зижи жадиди Курагоний» («Новая астрономическая таблица Курагони»). Ширина терминала — 175 метров, высота — 25 метров. Он способен обслуживать 800 пассажиров в час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт будет работать в режиме «окрытого неба», а также обслуживать грузоперевозки.

«Новый терминал будет сдан в эксплуатацию в следующем месяце», — отметили в пресс-службе.