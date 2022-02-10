Канск, Красноярский край, 10 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае 16-летний подросток из города Канска осуждён на 5 лет по делу о терроризме.

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По имеющейся информации, канский подросток обвинялся в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии.

Приговор вынес 10 февраля 1-й Восточный окружной военный суд. Ещё двое подростков, сотрудничавших со следствием, реальных сроков не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, подростков задержали в Канске летом 2020 года.