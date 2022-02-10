Москва, 10 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Готовы бросить любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в два раза выше 39% жителей России. Откажутся от такого предложения 34%,. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

При этом, если бы вдруг зарплата на любимой работе снизилась вдвое, только 9% остались бы на ней. Отказались бы трудиться на таких условиях 79% опрошенных.

Если гражданам, которые не любят свою работу, предложили бы работу их мечты, но с зарплатой в два раза меньше, то лишь 15% сменили место работы, 73% отказались.

Если бы предложили интересную работу, но на старом нелюбимом месте с повышением зарплаты в два раза, то уволились 32%, отказались от работы мечты ради денег 55%.

Опрос проведён 1−8 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

ИА REGNUM сообщало ранее, 77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой.

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