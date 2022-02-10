Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали 242 заболевших ковидом пациента, что на 26 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 10 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Сейчас в областных стационарах развернуто 2269 коронавирусных коек, из которых свободны 363 коек (16%). В настоящий момент под наблюдением врачей в стационарах находятся 1906 человек, из них на ИВЛ — 33 пациента, что на одного человека меньше, чем за день до этого.

Помимо госпитализаций, в регионе выросло количество новых, выявленных лабораторным путем, случаев COVID-19. За 9 февраля подтверждено 2117 случаев, что на 649 случаев меньше, чем сутками ранее. Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Кириши (207), Тихвин (202), Всеволожск (151), Мурино (113), Гатчина (109), Лодейное Поле (92), Выборг (91), Подпорожье (85), Пикалёво, Кудрово (по 59), Тосно (50), Светогорск (49), Никольское (48), Бокситогорск (42), пгт. им. Свердлов (35), пгт. им. Морозова (25), Приозерск, пгт. Кузнечное (по 23), Новое Девяткино, пгт. Важины (по 22), Кингисепп (20), д. Старая (19), п. Романовка, п. Тельмана (по 18), п. Аннино (17), п. Щеглово (15), Коммунар (14), п. Саперное (12), д. Малое Верево (11), пгт. Рощино, пгт. Вырица, п. Дружноселье, д. Нурма, п. Ушаки (по 10),

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 136 575 человек, из них 107 067 человек выздоровели, в том числе накануне были выписаны с больничного 522 пациента из числа ранее зараженных, что на 20 человек больше, чем сутками ранее. Умерло в Ленобласти 3216 заболевших COVID-19, в том числе шесть смертей было зарегистрировано накануне днем, что на одну больше, чем 8 февраля.