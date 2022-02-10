Ирак передал Ирану данные по убийству генерала Сулеймани
Багдад, 10 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Иранские власти получили от Ирака информацию, касающуюся убийства генерала Кассема Сулеймани, погибшего в результате спецоперации армии США. Об этом сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заместителя главы судебной власти Ирана по международным делам Казема Гариб Абади.
По его словам, полученные данные будут использованы для расследования всех обстоятельств дела о «террористическом акте», совершённом армией США.
«Мы хотим подчеркнуть, что в Иране и Ираке завершено расследование различных аспектов этого преступления с целью справедливого наказания всех обвиняемых и в кратчайшие сроки практически», — заявил Казем Гариб Абади.
Касем Сулеймани погиб в аэропорту Багдада в ночь со 2 на 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США.