Багдад, 10 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Иранские власти получили от Ирака информацию, касающуюся убийства генерала Кассема Сулеймани, погибшего в результате спецоперации армии США. Об этом сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заместителя главы судебной власти Ирана по международным делам Казема Гариб Абади.

(сс) Mahmood Hosseni. Tasnim News Agency Касем Сулеймани

По его словам, полученные данные будут использованы для расследования всех обстоятельств дела о «террористическом акте», совершённом армией США.

«Мы хотим подчеркнуть, что в Иране и Ираке завершено расследование различных аспектов этого преступления с целью справедливого наказания всех обвиняемых и в кратчайшие сроки практически», — заявил Казем Гариб Абади.

Касем Сулеймани погиб в аэропорту Багдада в ночь со 2 на 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США.