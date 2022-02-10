Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Петербург полностью готов к проведению финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдёт 28 мая 2022 года. Об этом 10 февраля сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Алексей Сорокин и Борис Пиотровский на пресс-конференции УЕФА

В Петербурге завершился прошел рабочий визит представителей УЕФА в рамках подготовки города к проведению финала Лиги чемпионов.

«Город готов. Мы начинаем такую ежедневную работу взаимодействия с нашими коллегами. Действительно, коллеги в рамках этого визита высоко оценили на этом этапе готовность города. Мы идём в точном графике, который подписан губернатором города», — отметил Борис Пиотровский.

Все площадки и места, связанные с финалом Лиги чемпионов, уже официально утверждены. В Петербурге также подписаны соглашения с гостиницами, которые примут гостей и участников чемпионата. Для приёма гостей из городов России и иностранных болельщиков в Петербурге задействуют дополнительный терминал в «Пулково». Все обязательства по безопасности и транспорту будут обеспечены федеральными властями и городской администрацией. Напомним, в Петербурге будут организованы бесплатные шаттлы от спортивного комплекса «Юбилейный и от парка 300-летия до «Газпром Арены».

«Подходят к концу такие инспекционные визиты, когда команда из УЕФА приезжает периодически смотреть, проверять всё, как готовится. Мы переходим новую фазу подготовки, когда, в принципе, мы уже в постоянном режиме готовим финальный матч Лиги чемпионов», — сообщил вице-губернатор.

Для проведения финального матча в Петербурге задействуют 650 волонтеров, при этом наберут их больше указанного числа, для подстраховки. Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в РоссииАлексей Сорокин сообщил, что свои заявки на волонтёрство подали уже 5700 человек, конкурс девять человек на место. При этом заявки были отправлены из 80 стран мира.

Стоит отметить, что организаторы выделили часть билетов, которые можно будет получить в порядке льготной квоты. Так, бесплатно посмотреть финальный матч ЛЧ на «Газпром Арене» смогут дети из малообеспеченных семей. Это специальная детская программа под патронажем фонда УЕФА, отметил Сорокин.

До проведения финала Лиги Чемпионов остаётся совсем немного времени. В Петербурге 17 февраля станет датой, которая ознаменует оставшиеся сто дней до финального матча.