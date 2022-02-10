Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Прокурор Ростовской области Роман Прасков обратился с ходатайством об объявлении перерыва по делу о геноциде советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Перерыв необходим для того, чтобы обеспечить участие в судебном процессе других заинтересованных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд определил ходатайство прокурора … удовлетворить. Перерыв объявлен до 10:00 мск 14 февраля 2022 года», — сказали в суде.

В этот день будет организована конференц-связь с Миллеровским районным судом.