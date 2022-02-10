Миасс, Челябинская область, 10 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Житель Миасса Челябинской области осуждён за убийство женщины. Об этом информирует областное управление СКР.

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Преступление было совершено 4 ноября. 34-летний гражданин употреблял алкоголь в компании малознакомых лиц. А затем у него возник конфликт с 43-летней дамой. Он силой переместил её к окну и вытолкнул. Женщина упала с четвёртого этажа и скончалась в медицинском учреждении.

Суд назначил обвиняемому 12 лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.